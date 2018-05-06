بالصور.. وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يكرم المتميزين بجهاز القطن

كرم الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الأحد، المهندسين الزراعيين المتميزين بجهاز القطن لموسم 2017 بالإدرات الزراعية في المدن والمراكز.



وتم تكريم كل من مسعود سعد ترك وحميدة عبد الصادق حميدة مركز أبو حمص لحصول مركز أبو حمص على المركز الأول لتحقيق أعلى إنتاجية للقطن 87370 قنطار الموسم الماضى- عبد الحليم زكى فريج- مدحت محمد التحفة مركز دمنهور لحصول مركز دمنهور على المركز الأول لأعلى متوسط للفدان 9.9 قنطار فدان- عطا السيد القصاص- سامى سعد داود مركز شبراخيت للحصول على المركز الأول لتحقيق أعلى مستهدف زراعة بنسبة 200%.



وتكريم كل من محمد خضر عوض أبو حمص- محمد محمد عطا المحمودية- عبد الحليم عوض حميدة الهوارى كفر الدوار- إبراهيم محمد عبد المجيد دمنهور- مبروك شعبان السعدنى إدكو- عبد اللطيف منصور عبد اللطيف الدلنجات- عبد الله عبد اللطيف الشرقاوى أبو المطامير- عطية عطية الزواوى الرحمانيه- شعبان رمضان الشاذلى شبراخيت-عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح حوش عيسى- حمدى محمد عبد السميع جناكليس، وذلك لتميزهم بأعمال المكافحة خلال موسم قطن 2017.



وشارك في احتفالية التكريم المهندس سمير ياسين الحلاج مدير عام الزراعة والمهندس محمد رجب مدير عام المكافحة ومديرو الإدارات الزراعية والإدارات الفنية بالمديرية.