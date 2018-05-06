الطيران العراقي يوجه ضربة لتنظيم "داعش" في سوريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن القوة الجوية العراقية وجهت ضربة جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.



وقال المكتب في بيان حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية إن "أبطال القوة الجوية العراقية وجهوا ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب التابعة لداعش جنوب الدشيشة، داخل الأراضي السورية".



وأضاف أن "الضربة جاءت بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".



يذكر أن هذه الضربة الجوية تعد الثانية التي توجهها القوات الجوية العراقية لعناصر إرهابية داخل الأراضي السورية.