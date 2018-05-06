تورط 7 آلاف كورى فى تهريب ذهب بتريليونى وون لليابان

تشتبه السلطات الكورية الجنوبية في قيام أكثر من 7 آلاف كوري جنوبي بتهريب كميات من الذهب قيمتها تريليوني وون كوري (الدولار يوازي 073ر1 وون) إلى داخل اليابان خلال عامي 2015 و2016.



وذكر مكتب المدعي العام في مدينة بوسان جنوب البلاد، أن التشكيل العصابي قام بتهريب 40 ألفا من سبائك الذهب من هونج كونج إلى المطارات الدولية في إنشيون بالعاصمة سول ومدينة "جيمهاي" جنوب البلاد قبل نقلها إلى اليابان، وحقق 40 مليار وون على الأقل كأرباح غير مشروعة بشكل أساسي من الضرائب وفروق السعر.



وذكرت صحيفة (ذا كوريا تايمز) أنه تم إغراء المشتبه بهم بعروض رحلات مجانية إلى هونج كونج، وتم توظيف نحو 5 آلاف شخص في عام 2016 وشارك نحو 7 آلاف في المجموع، علما بأن هونج كونج لا تفرض ضريبة استهلاك على الذهب، وكان كل شخص يحمل 5 أو 6 سبائك.



وأوضحت الشرطة أن مهربي الذهب كانوا يعلمون أنه غير قانوني لكنهم اتفقوا على الصفقة، مشيرة إلى أن الكمية اليومية من الذهب المهرب وصلت إلى 200 سبيكة قيمتها نحو 10 مليارات وون.