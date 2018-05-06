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عالم
الأحد 06/مايو/2018 - 09:06 ص

البحرية الباكستانية تُنقذ أسرة برتغالية قبالة ساحل الصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2158060

أنقذت البحرية الباكستانية أسرة برتغالية كانت على متن يخت بعدما تقطعت بهم السبل قبالة ساحل الصومال.

وكان الرجل وزوجته وطفلاهما (5 و8 أعوام) من جزر الآزور بالبرتغال، يبحرون حول العالم عندما نفد منهم الوقود على مسافة 250 كيلومترا تقريبا قبالة شاطئ الصومال.

وذكرت صحيفة (ذا بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الأسرة أمضت عدة ساعات في القارب الشراعي تتلاطمه الأمواج قبل أن تساعدهم سفينة تابعة للبحرية الباكستانية، زودتهم بالوقود والطعام حتى يتمكنوا من مواصلة رحلتهم.

من جهته، ذكر موقع (ديلي تايمز) الباكستاني أن البحرية الباكستانية أنقذت الأسرة البرتغالية في عملية مساعدة في عرض البحر هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن متحدث باسم البحرية الباكستانية أن سفينة تابعة للقوات البحرية أنقذت عدة أشخاص تقطعت بهم السبل في سفينة شراعية على بعد 180 ميلا بحريا قبالة شاطىء الصومال، مضيفا أن البحرية الباكستانية أنقذت الأشخاص الذين كانوا في مهمة للإبحار حول العالم وأمدتهم بالوقود والماء والغذاء.

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