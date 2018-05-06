أجندة مناقشات «رياضة البرلمان».. اليوم

تعقد لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اليوم الأحد، اجتماعين لها.



وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن الموافقة على إعادة بناء مركز شباب العطف التابع لإدارة شباب المحمودية محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو وطني، بشأن الموافقة على تطوير مركز شباب الآمال.



كما تناقش اللجنة، في الاجتماع الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبدالعزيز القصاص، بشأن إدراج بعض مراكز الشباب بخطة 20162017، 20172018 وباقي أسوار وتنجيل الملاعب، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن بدء العمل في الملاعب بقرية مركز بنها.



