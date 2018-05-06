السودان تستدعى سفير أفريقيا الوسطى احتجاجا على مقتل أحد أفراد بعثتها فى بانجى

استدعت وزارة الخارجية السودانية، مساء أمس السبت، سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم عبد الرحيم عبد الله، احتجاجا على الاعتداء الذى تعرض له منزل سفير السودان فى بانجى، بواسطة بعض عناصر الشرطة مساء الجمعة الماضى، والذى أسفر عن مقتل أحد حراس السفارة إثر إطلاق النار عليه.



وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية من حكومة السودان لتسليمها لحكومة بلاده، تطالب بضرورة توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة وحماية السفارة والسفير وأعضاء السفارة.



وأسفر الاعتداء عن مقتل أحد أفراد البعثة، وهو حارس مقر سكن السفير السودانى بانجى صالح أبو هنية، نتيجة إطلاق نار فى محيط منزل السفير.



وكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، يرافقه وزير الداخلية، وزار مقر سكن السفير السودانى، لتقديم العزاء باسم حكومته، واعدا بتعقب الجناة لتقديمهم للعدالة.