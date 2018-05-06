فوهات بركانية تتدفق أسفل ولاية هاواى الأمريكية

استمرت الحمم البركانية فى التدفق من أماكن متفرقة فى ولاية هاواى الأمريكية، بعد أيام من ثوران بركان كيلاوا، إثر سلسلة من الهزات الأرضية.



وتوجه مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، التابعة لمرصد البراكين فى هاواى، إلى المكان لتقييم الثوران.



وقالت السلطات، إن المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يمكن أن تشمل انبعاث تركيز مميت من ثانى أكسيد الكبريت فى المنطقة، بالإضافة إلى انفجارات لغاز الميثان، يمكن أن تقذف صخورا ضخمة وحطاما على مناطق حرجية قريبة.



ويأتى ذلك بعد تسجيل 250 هزة أرضية خفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ملاحظة نشاط مماثل وانتشار الصهارة تحت الأرض قبل حدوث ثوران بركانى سابق فى المنطقة.