إسرائيل محذرة إيران: لن نسمح بتحويل الأراضى السورية إلى قاعدة أمامنا

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنه لا يوجد مؤشر لأي شخصية سترث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فهو لا ينوي أن يستقيل، مشيرا إلى أن العودة إلى المفاوضات بعد عهد عباس أمر منوط بالفلسطينيين، ولا يمكن أن تفعل إسرائيل أكثر مما فعلته من أجلهم.



وفيما يتعلق بالتواجد الإيراني في سوريا، أكد ليبرمان: أن «أرسلنا تحذيرا واضحا لإيران بأننا لن نسمح لهم بتحويل الأراضي السورية إلى قاعدة أمام إسرائيل».



وعن إمكانية حدوث مواجهة إذا قرر الرئيس الأمريكي ترامب في 12 مايو الانسحاب من الاتفاقية النووية، أوضح ليبرمان أن ترامب لم يبلغنا بأي قرار كان قد اتخذه، قائلا: «نريد أن نوضح أنه ليس لدينا أي اهتمام بالتصعيد، لكننا نعد أنفسنا لكل سيناريو».