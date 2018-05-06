«ليبرمان»: الجيش وجد حلًا للطائرات الحارقة

صرح وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن الجيش وجد حلًا للسلاح الجديد الذي يستخدمه الفلسطينيون في غزة.



وأضاف ليبرمان: «لا أريد الخوض في التفاصيل الفنية، ولكن حقيقة أنه كان هناك أمس طائرة ورقية واحدة عبرت الحدود وليس هناك ضحايا، وجدنا حلا لكل شيء، وسنجد لذلك أيضا».



وتابع ليبرمان: «لا توجد وجبات مجانية فلكل حلم ثمن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس سندفعه، ولكن دفع الثمن يساوي المناسبة، فقرار نقل السفارة أمر بالغ الأهمية».



وأضاف: «علينا أن نكون مستعدين لتداعيات نقل السفارة في 15 مايو، ستكون هناك محاولات لزعزعة الاحتفال، ونحن نستعد للتصدي لتلك المواجهات».



وفيما يتعلق بالعودة الى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، قال ليبرمان: «الأمر يعتمد مرة أخرى على الجانب الفلسطيني».

