ناصر القدوة يستقيل من عضوية مركزية فتح

كشفت مصادر مقربة من ناصر القدوة، مساء أمس السبت، عن استقالته من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.



وأوضحت المصادر أن "القدوة" سلم كتاب الاستقالة إلى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، بسبب سفر الرئيس محمود عباس إلى عدة دول في أمريكا اللاتينية.



ولم تكشف المصادر سبب الاستقالة، كما رفض القدوة تأكيد أو نفي الخبر، مكتفيا بالقول "إنها أمور داخلية في حركة فتح".



والقدوة من مواليد غزة في 16 إبريل، وقد شغل وزير خارجية فلسطين الأسبق، ورئيس مؤسسة عرفات، وفاز بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح في الانتخابات الأخيرة.