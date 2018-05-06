اليوم.. اللبنانيون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية

يقبل اللبنانيون، اليوم الأحد، على صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائبًا للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، في عملية قد لا تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية في بلد يخضع باستمرار لأهواء التجاذبات الإقليمية.



ويتنافس 597 مرشحًا بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول الى إلى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية الهشة والموارد المحدودة.



وتفتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحًا، في 1880 مركز اقتراع موزعة على 15 دائرة انتخابية، وسط اجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.



وتجري الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية في البلاد والخشية من مخاطر أمنية على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.