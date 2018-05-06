القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
عالم
الأحد 06/مايو/2018 - 07:41 ص

اليوم.. اللبنانيون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية

اللبنانيون يدلون
اللبنانيون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية
نيفين أشرف
dostor.org/2158027

يقبل اللبنانيون، اليوم الأحد، على صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائبًا للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، في عملية قد لا تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية في بلد يخضع باستمرار لأهواء التجاذبات الإقليمية.

ويتنافس 597 مرشحًا بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول الى إلى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية الهشة والموارد المحدودة.

وتفتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحًا، في 1880 مركز اقتراع موزعة على 15 دائرة انتخابية، وسط اجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.

وتجري الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية في البلاد والخشية من مخاطر أمنية على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ يومين

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ يومين

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ يومين

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

منذ 4 أيام

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ 4 أيام

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

الآن

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.7 مليار جنيه

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة «الإضرار بالاقتصاد القومى»

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

الأكثر قراءة

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

مدير مباحث القاهرة ينتقل لمكان العثور على 5 جثث بالرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

مدير مباحث القاهرة ينتقل لمكان العثور على 5 جثث بالرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

كشكول

جامعة القاهرة تناقش التنمية المستدامة في إفريقيا

المركز القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا عن التنمية الابتكارية المستدامة

جامعة العريش:لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بدء الدراسة حتي الآن

جداول امتحانات "طب بنات" بالأزهر

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

البارزاني: كردستان مقبلة على حرب دستورية

حدث في مثل هذا اليوم

احتجاجات مناهضة وأخرى مؤيدة لـ«حيازة السلاح» بالولايات المتحدة

صحفي سوري: الجيش العربي يعمل على سياسة القضم التدريجي للأرض

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

لـ«تخفيف التوتر».. جامعة كامبريدج توزع حيوانات أليفة على الطلبة

أزمة هروب قرد جيبون من حديقة حيوانات فى بريطانيا

«صرصور يدخل أذنها بحثًا عن طعام».. مأساة فتاة فلوريدا

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads