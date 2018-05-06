طرد دبلوماسى إسرائيلى من سيارة «أوبر» لتحدثه العبرية

أوقفت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى سائقيها عن العمل بعد أن قام بطرد دبلوماسي إسرائيلي من سيارته، مبررًا موقفه بأن الدبلوماسي تحدث العبرية.



وأفاد موقع "forward"، بأن سائق سيارة تابعة لأوبر قام بإخراج إيتي ميلنر، نائب القنصل الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأمريكي، بالقوة من السيارة في مدينة شيكاغو الأمريكية، بعد أن تحدث أمام السائق باللغة العبرية.



وأوضح "ميلنر" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" تفاصيل الواقعة، في منشور قال فيه: «مررت للتو بأحد أسوأ التجارب في حياتي، حيث تم إلقائي خارج إحدى سيارات أوبر في وسط الطريق السريع، وذلك لأنني تحدثت في الهاتف بلغتي الأم».



وتابع: «بعد عشر دقائق من بدء الرحلة، ودون مقدمات بدأ السائق يصرخ نحوه قائلا: "أخرج من سيارتي"، ولم يجد نفعًا معه قوله بأنه لا يستطيع الخروج من السيارة في وسط الطريق السريع، وعندما سأله: "هل ذلك لأنني تحدثت العبرية؟، قال: "نعم"، واستمر في الصراخ في وجهي».



وأعرب "ميلنر" عن دهشته من أن يحدث في أمريكا موقف كهذا، والذي وصفه بالعنصرية الشنيعة، فيما أرفق منشوره بصور لسيارة أوبر وبيانات عنها وعن السائق.