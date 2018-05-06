اليوم.. آخر عروض «كوميديا البؤساء» على مسرح ميامى

يقدم، اليوم الأحد، في الثامنة مساءً، فريق العرض المسرحي «كوميديا البؤساء» آخر عروض المسرحية على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد.



ومن المقرر أن يستأنف العرض الأسبوع المقبل يوم الخميس لمدة ثلاثة أيام، والمسرحية مستوحاة من رواية «البؤساء» لفيكتور هوجو، ومعالجة وإخراج مروة رضوان، تحت إشراف أحمد السيد، مدير المسرح الكوميدي، ومن بطولة محمود عزت، ورنا سماحة، ورامي الطمباري ومحمد عبده وعمرو كمال بدير ومريم البحراوي ورانيا النجار ومحمد حسن رمضان ومايا ماهر ومحمود خالد ورودي سماحة وزينة زين ويوسف زكري وأكرم عمران.