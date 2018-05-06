النيابة تأمر بتشريح 5 جثث فيلا القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة محمد سلامة، بتشريح 5 جثث عثر عليهم، داخل فيلا بالرحاب، وعرضهم على الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



وعثرت الأجهزة الأمنية، بالقاهرة، على 5 جثث داخل فيلا، بمدينة الرحاب.



وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وجود عدد من الجثث، داخل فيلا، بمنطقة الرحاب.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، وعثر على جثث 5 أشخاص.



وتشكّل فريق بحث مكبر؛ لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.