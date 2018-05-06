اليوم.. نظر دعوى وقف قرار إلغاء التعليم المفتوح

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، التى طالب فيها بوقف قرار وزير التعليم العالى، بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.



واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 5815 لسنة 72، خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.

