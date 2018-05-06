القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
فن
الأحد 06/مايو/2018 - 03:31 ص

ليلى علوى تسافر إلى مهرجان «كان السينمائى»

ليلى علوي
ليلى علوي
حسن أمين
dostor.org/2158019

تستعد الفنانة ليلي علوي للسفر إلى فرنسا، اليوم الأحد، لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ71، المقرر لها من يوم 8 مايو حتى يوم 19 مايو الجاري.

ويعرض فى الافتتاح النسخة المحدثة الجديدة لفيلم المخرج يوسف شاهين "المصير" ضمن برنامج العروض على الشاطئ.

وتم تحديث نسخة الفيلم الجديدة بجودة "4K" فائقة الدقة على يد معمل إكلير يماج، بتمويل من شركة مصر العالمية وستوديو أورانج والسينماتك الفرنسى بدعم من المركز السينمائى الفرنسى، ويأتى عرضها فى كان تمهيدًا لبرنامج استعادى كبير لسينما يوسف شاهين من المقرر إطلاقه فى السينمات الفرنسى خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفيلم "المصير" كان قد شارك فى المسابقة الرسمية لكان عام 1997، وحضر وقتها فريق العمل إلى جانب شاهين وهو نفس العام الذى نال يوسف شاهين فيه جائزة المهرجان الخاصة بدورته الخمسين تكريما عن مجمل أعماله، لكنها لم تكن المشاركة الأخيرة لشاهين فى المهرجان، فقد شارك بفيلم "الآخر" عام 1999 فى قسم نظرة ما، وبفيلم "إسكندرية نيويورك" عام 2004 فى القسم نفسه.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهرين

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهرين

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

تقرير أمام الرئيس: حبس الصحفيين «شائعات»

عاجل.. مقتل «أبوالفضل» مشرف الحوثيين في الساحل الغربي

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

بعد طرحها بساعات.. أغنية «الليثي» تقترب لمليون مشاهدة

الأكثر قراءة

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

ألبومات الصور

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

كشكول

جامعة القاهرة تناقش التنمية المستدامة في إفريقيا

المركز القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا عن التنمية الابتكارية المستدامة

جامعة العريش:لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بدء الدراسة حتي الآن

جداول امتحانات "طب بنات" بالأزهر

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

البارزاني: كردستان مقبلة على حرب دستورية

حدث في مثل هذا اليوم

احتجاجات مناهضة وأخرى مؤيدة لـ«حيازة السلاح» بالولايات المتحدة

صحفي سوري: الجيش العربي يعمل على سياسة القضم التدريجي للأرض

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

لـ«تخفيف التوتر».. جامعة كامبريدج توزع حيوانات أليفة على الطلبة

أزمة هروب قرد جيبون من حديقة حيوانات فى بريطانيا

«صرصور يدخل أذنها بحثًا عن طعام».. مأساة فتاة فلوريدا

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads