ليلى علوى تسافر إلى مهرجان «كان السينمائى»

تستعد الفنانة ليلي علوي للسفر إلى فرنسا، اليوم الأحد، لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ71، المقرر لها من يوم 8 مايو حتى يوم 19 مايو الجاري.



ويعرض فى الافتتاح النسخة المحدثة الجديدة لفيلم المخرج يوسف شاهين "المصير" ضمن برنامج العروض على الشاطئ.



وتم تحديث نسخة الفيلم الجديدة بجودة "4K" فائقة الدقة على يد معمل إكلير يماج، بتمويل من شركة مصر العالمية وستوديو أورانج والسينماتك الفرنسى بدعم من المركز السينمائى الفرنسى، ويأتى عرضها فى كان تمهيدًا لبرنامج استعادى كبير لسينما يوسف شاهين من المقرر إطلاقه فى السينمات الفرنسى خلال شهر أكتوبر المقبل.



وفيلم "المصير" كان قد شارك فى المسابقة الرسمية لكان عام 1997، وحضر وقتها فريق العمل إلى جانب شاهين وهو نفس العام الذى نال يوسف شاهين فيه جائزة المهرجان الخاصة بدورته الخمسين تكريما عن مجمل أعماله، لكنها لم تكن المشاركة الأخيرة لشاهين فى المهرجان، فقد شارك بفيلم "الآخر" عام 1999 فى قسم نظرة ما، وبفيلم "إسكندرية نيويورك" عام 2004 فى القسم نفسه.