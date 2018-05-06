اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوى النادى الأهلى، والتى تطالب ببطلان انتخابات النادى الأخيرة التى فاز بها الكابتن محمود الخطيب.



وقالت الدعوى التى حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائى رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ، بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادى.



كانت انتخابات النادى الأهلى أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية لبطلان إجراءاتها، وما ترتب عليها من قرارات، وهى ما تعتبر أول أزمة فى طريق المجلس الجديد.