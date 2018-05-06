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الأحد 06/مايو/2018 - 03:11 ص

اليوم.. وزير الخارجية البريطانى يبدأ زيارة إلى واشنطن

وزير خارجية بريطانيا
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون
نيفين أشرف
dostor.org/2158013

يبدأ وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأحد، زيارة تستمر يومين إلى واشنطن يناقش خلالها ملفات إيران وسوريا وكوريا الشمالية، حسب ما أعلن مكتبه.

ويلتقي جونسون، نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مستشار الأمن القومي جون بولتون ومسؤولي السياسة الخارجية في الكونجرس.

وتأتي هذه الزيارة في وقت هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي يحين موعد تجديده في 12 مايو، مطالبًا حلفاءه الأوروبيين بإصلاح النواقص الفظيعة في الاتفاق وإلا فإنه سيعيد فرض عقوبات على طهران.

وقال "جونسون" إن بريطانيا والولايات المتحدة متفقتان في ما يتعلق بكثير من مسائل السياسة الخارجية في العالم.

وأضاف: «بريطانيا والولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون متحدون أيضًا في جهودنا لمعالجة هذا النوع من سلوك إيران الذي يجعل منطقة الشرق الأوسط أقل أمانًا بما يشمل أنشطتها على الإنترنت ودعمها لجماعات مثل حزب الله وبرنامجها الصاروخي الخطير».

وكان "جونسون"، أكد على أهمية الحفاظ على الاتفاق مع إيران في موازاة تطويره، بهدف أخذ القلق المشروع للولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في الاعتبار.

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