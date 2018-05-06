دفن جثة متسول عثر عليها بجوار مسجد فى 15مايو

قررت نيابة 15 مايو دفن جثة متسول عثر عليها بجوار مسجد بدائرة القسم.



وكشفت التحقيقات أن الجثة لشاب متسول، مشيرة إلى أن تقرير مفتش الصحة المبدئي، أكد أن الوفاة طبيعية، لعدم وجود طعنات بالجسد أو آثار خنق بالجثة.



كان قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة شاب ملقاة بجانب أحد المساجد بمجاورة 28.



وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة شاب مجهول مسجاة في مقتبل العقد الثالث من العمر ولا يحمل أي مستندات أو أوراق تدل على هويته، ويرتدي ملابسه كاملة، وتم التحفظ على الجثة وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.