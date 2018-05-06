سقوط عاطلين بحوزتهما 26 كيس «استروكس» فى المرج

ألقى رجال مديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين، بحوزتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار.



كانت البداية أثناء مرور النقيب محمد عادل رئيس دورية قسم المرج، فى شارع سيد حمادة بدائرة القسم بصحبته القوة المرافقة الأمناء محمد المصطفى وإبراهيم يوسف ومدحت هراس لتفقد الحالة الأمنية، اشتبهوا فى شخصين، وبإيقافهما حاولا الفرار لكن تم ضبطهما، وتبين أنهما «سلطان.ن» 28 سنة عاطل، و«مهند.س» عاطل، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما 26 كيس من مخدر «استروكس»، وهاتفين محمول ومبلغ مالى 700 جنيه.



وبمواجهتهما أمام العميد حسام أبو جبة مأمور القسم، اعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، وتحرر لهما المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.