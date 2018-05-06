مدير مباحث القاهرة ينتقل لمكان العثور على 5 جثث بالرحاب

أكد مصدر أمنى انتقال اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة إلى مكان العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب.



كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا منذ قليل من سكان المنطقة عن الحادث فور تعفن رائحة الجثث.



وقال مصدر أمني، إنه بانتقال فريق من مباحث قسم شرطة التجمع الأول تم العثور على 5 جثث من أسرة واحدة، داخل ڤيلا مستأجرة.



أوضح المصدر أن طريقة ارتكاب الحادث تُشير الى الانتقام من الضحايا، مضيفًا أن الأسرة مكونة من أبوين و3 أبناء قتلوا بالسكين.



وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل فريق بحث مكبر لجمع معلومات عن الضحايا والحادث وتم تكليف جميع رؤوساء مباحث قطاع القاهرة الجديدة للعمل ضمن فريق البحث وانتقل فريق من النيابة العامة لفحص جثث الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة.