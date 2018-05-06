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الأحد 06/مايو/2018 - 02:44 ص

ترامب يناقش مع «ماى» نزع نووى كوريا الشمالية وملف إيران

ترامب
ترامب
نيفين أشرف
dostor.org/2158005

أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ناقش القضايا التجارية، ونزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، والملف النووي الإيراني، والزيارة إلى بريطانيا.

وجاء في البيان: «ناقش الزعيمان تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة، خاصة تجاه الصين، بينما يستمر التخطيط للاجتماع المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون».

وشدد الرئيس ترامب، على طموحه لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وفقا للبيان، مؤكدا استعداده لضمان، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا.

في السياق ذاته، ناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المملكة المتحدة، المقررة في يوليو المقبل.

وكان أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن زيارة ترامب لبريطانيا مقررة في 13 يوليو المقبل، وأشار الممثل الرسمي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى أن الرئيس الأمريكي سيعقد خلال الزيارة اجتماعًا ثنائيًا مع رئيسة الوزراء البريطانية.

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