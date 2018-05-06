حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة المواطنين فى السلام
قررت نيابة السلام، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة المواطنين بذات المنطقة.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب المغافلة والاحتكاك حال تواجدهما داخل موقف الأقاليم الجديد بمنطقة الحرفيين.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات بمسكنهما.
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها سالف الذكر.