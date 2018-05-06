أبرزها «الوجبات السريعة».. ممارسات تُقلل القدرة الجنسية

من المعروف أن الرياضة مفيدة للجسم لا خلاف على ذلك، ولكن لكل قاعدة شواذ، فهناك بعض من الرياضيات تؤثرعلى القدرة الجنسية الخاصة بالرجال، خاصة العدو لمسافات بعيدة كممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، حيث إنها رياضة لها تأثير سلبي على القدرة الجنسية للرجال.



ووفقًا لـ"بي بي سي"، فتلك الرياضة تعمل على تقليل نسبة هرمون التستوستيرون، مما يؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية.



وعلى جانب آخر كشفت دراسة تمت على 5598 امرأة، عن أن تناول وجبات سريعة أربع مرات أو أكثر أسبوعيًا يؤخر الحمل لمدة قد تصل إلى قرابة شهر، وذلك بالمقارنة مع النساء اللاتي لا يتناولن هذه الأطعمة.



وبحسب نتائج الدراسة، فإن تناول الوجبات السريعة بشكل دوري قد يحول دون حمل المرأة لعام كامل، حيث اعتمدت على رأي آلاف النساء في أستراليا، ونيوزلندا، وبريطانيا، وأيرلندا، وشملت أسئلة حول الأطعمة اللاتي تناولتها المشاركات قبل شهر من الحمل في الطفل الأول.



كما جاءت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي الجيد القائم على تناول الكثير من الفاكهة والتقليل من الوجبات السريعة يحسن مستوى الخصوبة لدى النساء ويقل من الفترة التي تستغرقها المرأة في الحمل.