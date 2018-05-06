أسعار الأسماك اليوم.. «البلطى» بـ25 جنيهًا للكيلو

تباينت أسعار الأسماك فى سوق العبور، اليوم الأحد، وتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 21 و25 جنيهًا، وسجل فيليه البلطي نحو 70 جنيهًا، وقشر البياض بلغ 35 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 35 جنيهًا.



وسجل سعر القراميط 20 جنيهًا، وتراوح سمك الثعابين بين 120 و135 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي 55 جنيهًا، والمكرونة السويسي 67 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 27 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 35 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 109 جنيهات، والمرجان 52 جنيهًا، والبربون 51 جنيهًا للكيلو الواحد.