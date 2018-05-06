«العائدون للطبيعة».. افتتاح أول متحف فى فرنسا يسمح للعراة بزيارته

في واقعة هي الأبرز لهذا العام، تم افتتاح متحف الفن المعاصر «باليه دو طوكيو» في باريس يسمح للعراة بزيارته، وبذلك يكون أول متحف في العاصمة الفرنسية يسمح بذلك، حيث يقيم المتحف احتفالية للعراة الذين يفضلون العيش على الطبيعة في ساعات مخصصة لذلك.



ويسمح للزوار بمشاهدة المعرض شريطة أن يتركوا ملابسهم في غرفة الأمتعة في المتحف، ووفقًا لـ «بي بي سي».



وقال ناشطون لحقوق العراة في فرنسا، إن الاحتفالية في المتحف، التي من المتوقع أن يحضرها 160 شخصًا، تعد إنجازا في واحدة من أكبر العواصم الثقافية في العالم.



يُذكر أن عدد العراة والعائدين إلى الطبيعة في فرنسا يصل إلى 2.6 مليون شخص.