«مرسى علم».. أفضل الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل
يحتاج العرسان الجدد لأماكن جديدة وجذابة لقضاء شهر العسل، والمعظم ينجذب للمكان الهادئ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يشمل العديد من الأنشطة أيضا.
وتقترح «الدستور» لمتابعيها مدينة «مرسى علم» السياحية التابعة لمحافظة البحر الأحمر، والتى تشمل العديد من الأنشطة وهى كالآتى:
- ممارسة الغوص الحر أو المعدات ومشاهدة الشعب المرجانية بألوانها المختلفة.
- رحلات بالقوارب.
- وادى القلعان وأشجار المنجروف.
- سباحة مع الدلافين.
- غوص مع القروش.
- رياضيات مائية.
- مشاهدة الدلافين والقروش.
- جولات الصيد وتأجير السفن.
- جولات مشاهدة المعالم في مرسى علم.
- رحلات السفاري.