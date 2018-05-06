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الأحد 06/مايو/2018 - 01:43 ص

تعرّف على أسعار «الجرانيت».. اليوم

تعرّف على أسعار «الجرانيت»..
علا العلاف
dostor.org/2157978

شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الجاري، ورصد «الدستور» في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الأحد، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 30-50 جنيها؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الجرانيت، حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر بين 250-350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر 250 – 360 جنيهًا، ومتر الجرانيت رويال 270- 370 جنيهًا، وسعر الجرانيت فرسان بين 270-380 جنيهًا للمتر.

بينما تراوح سعر متر الجرانيت روزه هودي بين 230- 330 جنيهًا، مقابل تراوح سعر متر الجرانيت حلايب بين 250- 350 جنيهًا، وأحمر أسوان بين 270- 370 جنيهًا للمتر.

كما تراوح سعر متر الجرانيت رمادي شركة 270- 370 جنيهًا، وروزه النصر تراوح سعره بين 230 – 330 جنيهًا للمتر، وجرانيت نيرو أسوان بين 350-550 جنيهًا للمتر.

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