ياسمين على تغنى لمسلسل «أمر واقع»

انتهت الفنانة ياسمين علي، من تسجيل أغنية تيتر مسلسل "أمر واقع" بعنوان "أتفائلوا بالخير"، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرومصطفى وتوزيع إلهامي دهيمة، وفي الوقت ذاته تعاقدت شركة أروما- تامر مرتضى- مع قناتي روتانا دراما وart حكايات لعرض مسلسلهم الرمضاني "أمر واقع"؛ ليصبح عدد القنوات التي تعرضه حتى الآن 3 قنوات، حيث إنه سيعرض على شبكة قنوات "دي إم سي".



وعلى صعيد أخر يواصل المخرج محمد أسامة، تصوير حلقات المسلسل، وكانت الشركة قد طرحت مؤخرًا ملصقات إعلانية تسويقية لكل من أبطال مسلسلها الرمضاني الجديد "أمر واقع" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.



والملصقات الإعلانية تم طرحها عبر الصفحة الرسمية للعمل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكانت الشركة استطاعت أن تحشد نخبة من النجوم لبطولة العمل نخبة الذي يكتبه الدكتور محمد رفعت، ويخرجه محمد أسامة.



ويشارك في بطولته كل من، كريم فهمي ونجلاء بدر وريم مصطفى وأحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي وميدو عادل والفنانة ملك قورة ونهي عابدين ومحمود البزاوي ونيقولا معوض، بالإضافة للنجم الكبير نبيل الحلفاوي.