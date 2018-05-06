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الأحد 06/مايو/2018 - 05:10 ص

لـ«تخفيف التوتر».. جامعة كامبريدج توزع حيوانات أليفة على الطلبة

جامعة كامبريدج توزع
جامعة كامبريدج توزع حيوانات أليفة على الطلبة
نيفين هنري
dostor.org/2157974

طريقة مبتكرة اتبعتها جامعة «كامبريدج» البريطانية لتخفيف حدة التوتر لدى الطلبة، من خلال إعطاءهم جيني بيج أو خنزير الكابياء، حسبما أفاد تقرير صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويقول الرؤساء في كلية لوسي كافنديش الشهيرة داخل الجامعة العريقة، إن الحيوانات الأليفة ذات الفرو ستحسن من الصحة العقلية، وسميت ثلاثة من الحيوانات الأليفة على أسماء رموز نسوية، واحدة من الخنازير الصغيرة سميت على اسم فرجينيا، وولف الكاتبة المنتحرة الشهيرة، والثانية على اسم روث بادر على اسم روث بادر غينسبرغ، وهي قاضية مشاركة في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وثاني امرأة فقط تعين لهذا المنصب، والثالثة باسم «مونوكير» هو مستوحى من اسم ناشطة في مجال حقوق المرأة تدعى إيميلين بانكهورست، بينما الرابعة من الخنازير التي وزعت على الطلاب سميت أوريو فقط.

من جانبها، قالت جين غريوركس، وهي أستاذة جامعية قديمة: «نحن حريصون على تعزيز الرفاهية العقلية بين طلابنا، وأظهرت العديد من الدراسات على مر السنين فوائد امتلاك الحيوانات الأليفة بما في ذلك تخفيف التوتر والاستمتاع بالخارج للاستمتاع بحدائقنا الجميلة، نأمل أن يستقر أصدقاؤنا الجدد بسرعة ويساعدون في تخفيف الضغط خاصة على فترة الاقتراب من الامتحانات، شكرًا لمراكز سكوتسديلز جاردن لإعطائها لنا».

ورئيسة اتحاد الطلاب، لورا مكلينتوك، قالت: «في الوقت القصير الذي قضيته هنا، افتقدت وجود الحيوانات الأليفة، أعتقد أنه سيكون من الجيد بالنسبة إلينا أن نعتني بهم، كما أنها تخفف عنا ضغط المواعيد النهائية لتسليم مشروعاتنا».

ولوسي كافنديش التى تعد واحدة من ثلاث كليات جامعية للنساء فقط في إنجلترا، وتقبل فقط طلاب الدراسات العليا والنساء فوق 21 سنة، سميت باسم لوسي كافنديش، التي شاركت في حملة لإصلاح تعليم المرأة.

وشملت المبادرات الأخرى التي تهدف إلى دعم الطلاب خلال أصعب فترة في السنوات السابقة جلسات «أخذ استراحة، والمانيكير، والآيس كريم، والتدليك».

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