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الأحد 06/مايو/2018 - 01:40 ص

الرئيس اللبنانى يبدى رضاه إزاء قانون الانتخابات الجديد عشية الاقتراع

الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
نيفين أشرف
dostor.org/2157973

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، رضاه عن القانون الانتخابي الجديد عشية الانتخابات التشريعية التي تُجرى اليوم الأحد.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في لبنان منذ العام 2009 بعد أن وافق البرلمان على قانون انتخاب جديد يعتمد صيغة اللوائح المغلقة والنظام النسبي للمرة الأولى.

وفي مقابلة مع قناة «بي بي سي» العربية، بُثت، أمس السبت، أكد عون أنه راض عن القانون بالمطلق.

وأضاف الرئيس اللبناني الذي ترأس التيار الوطني الحر لسنوات: «أعرف أن هذا القانون يؤدي إلى خسارة بعض المقاعد النيابية التى هي في المطلق عائدة للتيار، لكن ما يهمني هو أن تتحقق عدالة التمثيل ليربح الوطن والشعب وتكون له كلمته في اختيار ممثليه».

وبرغم أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد، إلا أنها يُتوقع أن تبقي على القوى السياسية التقليدية تحت قبة البرلمان.

وقال عون: «سنواصل العمل وفق الأسلوب الذي اعتمدناه والذي يقوم على الإجماع في اتخاذ القرارات، وهذه وسيلة تعاني من بعض البطء إلا أنها تعفينا من الخلافات».

وأضاف: «إذا ربحنا في لبنان نربح جميعا، وإذا ما خسر أحدنا فإننا جميعا خاسرون».

وقال الرئيس اللبناني إن قضية حزب الله صارت قضية متعلقة بالشرق الأوسط، ولم يعد حزب الله يقدر أن يخرج من المعركة، لأنه أصبح جزءًا من توازن القوة.

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