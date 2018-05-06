أسعار الألبان اليوم.. و«السائب» بـ20 جنيهًا للكيلو
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأحد، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأحد، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
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