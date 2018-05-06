«الخارجية الليبية» تبحث إمكانية عودة السفارة الكندية للعمل

أفاد مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد الأربد، بأن وزير الخارجية محمد سيالة، قد تباحث أمس السبت، مع وزيرة خارجية كندا، إمكانية استئناف عمل السفارة الكندية وعودتها للعمل مجددًا في ليبيا، مشيرًا إلى أن الجانبين تطرقا خلال لقائهما تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.



وقال "الأربد" إن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، التقى وزيرة خارجية كندا، أمس السبت، واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن الجانبان بحثا أوجه التعاون المختلفة وإمكانية استئناف عمل عودة السفارة الكندية للعمل من العاصمة طرابلس.



وأوضح أنه تم خلال المباحثات التطرق إلى ملف التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة والتعليم والتدريب للشباب الليبي في كافة التخصصات العلمية.



وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن الوزير محمد سيالة، وجه دعوة لنظيرته الكندية لزيارة العاصمة طرابلس والدعوة من خلالها لكل الشركات الكندية والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال الكنديين للمساهمة في برامج إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.