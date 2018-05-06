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الأحد 06/مايو/2018 - 01:33 ص

لو ابنك مدمن الموبايل.. 5 طرق للتعامل معه

أرشيفية
أرشيفية
شيماء دهب
dostor.org/2157963

هناك العديد من الأمهات يجدن صعوبة في التعامل مع أطفالهن في حالة تعلقهم بالهاتف بطريقة جنونية وعند إبعاده عنهم يستمرون في البكاء دون توقف.

وفي تلك السطور نوضح لكم 5 حلول للتعامل مع تلك الأمر خلال تواصلنا مع الدكتورة أميرة الفيشاوي، خبيرة تربوية.

1- التعامل مع الطفل ليس بالأمر المباشر فهذا يؤدي به إلى العناد؛ بل وكأنكي تنصحية بالبعد عن الهاتف حتى لا يضعف نظره.

2- حددي مكافاة عند إنجازه لعمل معين غير ألعاب الموبايل مثل اللعب بالمكعبات وعمل بيت وهكذاز

3- حددي وقت معين للعب بالموبايل حتى لا تجديه طوال اليوم بالموبايل، ووقت آخر قومي بتحديده لقراءة قصة على سبيل المثال.

4- أسلوب الحوار مهم في تلك الفترة وعليه أن يدرك مدى خطورته.

5- مصاحبة الطفل واجعليه يجلس معكي ويحكي عن يومه بالمدرسة

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