لو ابنك مدمن الموبايل.. 5 طرق للتعامل معه
هناك العديد من الأمهات يجدن صعوبة في التعامل مع أطفالهن في حالة تعلقهم بالهاتف بطريقة جنونية وعند إبعاده عنهم يستمرون في البكاء دون توقف.
وفي تلك السطور نوضح لكم 5 حلول للتعامل مع تلك الأمر خلال تواصلنا مع الدكتورة أميرة الفيشاوي، خبيرة تربوية.
1- التعامل مع الطفل ليس بالأمر المباشر فهذا يؤدي به إلى العناد؛ بل وكأنكي تنصحية بالبعد عن الهاتف حتى لا يضعف نظره.
2- حددي مكافاة عند إنجازه لعمل معين غير ألعاب الموبايل مثل اللعب بالمكعبات وعمل بيت وهكذاز
3- حددي وقت معين للعب بالموبايل حتى لا تجديه طوال اليوم بالموبايل، ووقت آخر قومي بتحديده لقراءة قصة على سبيل المثال.
4- أسلوب الحوار مهم في تلك الفترة وعليه أن يدرك مدى خطورته.
5- مصاحبة الطفل واجعليه يجلس معكي ويحكي عن يومه بالمدرسة