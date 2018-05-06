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تقارير ومتابعات
الأحد 06/مايو/2018 - 07:05 ص

فى ذكرى افتتاحه.. حقائق لا تعرفها عن برج إيفل

برج إيفل
برج إيفل
ايمان ماهر
dostor.org/2157943

واحدًا من المعالم السياحية الأكثر شهرة في العالم، وهو رمز العاصمة الفرنسية باريس، هو برج إيفل الذي يصادف اليوم الأحد، ذكرى إفتتاحه، حيث يتوافد السياح من جميع بقاع الأرض لزيارته والتقاط الصور التذكارية وقضاء أوقات مميزة داخل طوابقه المتعددة ومطاعمه الرائعة.

وترصد"الدستور"في السطور التالية أبرز الحقائق عنه.

- عندما تم افتتاح هذا البرج الضخم فى عام 1889 اعتبر كأعلى مبنى فى العالم.

- تم تخريب مصاعد البرج بأيدي الفرنسيين أنفسهم خلال الحرب العالمية الثانية، لمنع الألمان من الصعود للبرج، ولكن هتلر قرر إصلاح المصاعد وإعادة بنائها، ونجح بالفعل.

- لم يكن الهدف من برج إيفل أن يكون بناءً قائمًا بشكل دائم، ولكنه أصبح رمزًا للعاصمة الفرنسية رغم الجانب المظلم له واتخاذ البعض له كمنصة لتنفيذ عمليات انتحار، فهناك حوالى 349 محاولة انتحار ناجحة تم تنفيذها من خلال البرج منذ افتتاحه عام 1889.

- كان من المزمع هدم برج إيفل عام 1909، ولكن تقرر له أن يخصص لبث هوائي للإذاعة الفرنسية، وهذا فقط ما انجاه من الهدم.

- صعد المخترع فرانز ريشيلت برج إيفل لتجربة اختراعه الذي كان عبارة عن معطف يشبه المنطاد "براشوت بدائي"، ومن أعلى قمة البرج قفز ريشيلت ليسقط ميتًا بعد فشل اختراعه.

- خلال زيارة "هتلر" إلى برج إيفل أثناء الحرب العالمية الثانية قام الفرنسيون بقطع أسلاك المصعد الكهربي لإجبار هتلر على صعود الدرج في رسالة مفادها أن الصعود للقمة ليس بالأمر اليسير، وقال الفرنسيون بعد ذلك بأن هتلر غزا فرنسا ولكنه لم يستطع غزو برج إيفل.

- بالرغم من ارتفاعه الشاهق شخص واحد لقى حتفه أثناء عملية البناء.

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