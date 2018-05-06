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الأحد 06/مايو/2018 - 12:58 ص

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

جانب من الحفل
جانب من الحفل
حسين الجندي
dostor.org/2157931

أحيا النجم محمود العسيلي، حفل ختام بطولة "جول هاك" للكرة الخماسية داخل مركز شباب الجزيرة، بحضور عدد كبير من الأعضاء وأسرهم.

وافتتح "العسيلي" فقرته بأغنية "طول ما أنت جنبي" وسط وهتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص على تهنئة الجمهور، ثم قدم "حلمنا واحد"، و"يا ناس"، و"أنا مش مضمون"، و"فوقي"، و"خاينة"، بالإضافة إلى "مش مضمون"، و"في حته تانية"، و"تررم"، والتي اختتم بها فقرته.

وأقيمت بطولة "هاك جول" للكرة الخماسية على مدى 3 أيّام بنظام الخروج للمغلوب، وقام بتنظم الحفل وفعاليات البطولة "هاى ويف"، بحضور العديد من نجوم الرياضة، حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعبدالعزيز عبدالشافى، المدير الرياضى للنادى الأهلى، ومدحت عبدالهادى، نجم الزمالك السابق، وعقب انتهاء المباراة النهائية تم توزيع الجوائز للفرق الفائزة.

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»
بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»
بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»
بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»
بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»
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