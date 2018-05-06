القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
سياسي
الأحد 06/مايو/2018 - 12:33 ص

اليوم.. «دفاع البرلمان» تحسم موازنة وزارة الداخلية بحضور هالة السعيد

اليوم.. «دفاع البرلمان»
مني هيبة
dostor.org/2157914

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لحسم الرأى فى الاعتمادات التي طالبت بها وزارة الداخلية في الموازنة الخاصة بها للعام المالى 2018- 2019؛ لاسيتفاء احتياجاتها المُلِحَّة.

ويتناول الاجتماع متابعة إجراءات وخطوات تدبير المبلغ المطلوب، والذى يقدر بنحو 13.9 مليار جنيه، بإلاضافة إلى الربط الأصلي المخصص للوزارة في الموازنة الجديدة، والذى يصل إلى 48.5 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب برفع ميزانية «الصحة» إلى 70 مليار جنيه

«معركة الموازنة».. ماذا قدمت الحكومة؟ وماذا يريد البرلمان؟

«دفاع البرلمان» تكشف توصياتها بشأن موازنة الداخلية والإنتاج الحربي

برلمانى: مناقشة زيادة موازنة «الداخلية»..غدًا

اقرأ أيضًا
منذ شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

الفائز بـ«البوكر» يجيب: لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه؟ (حوار)

كندية تزور 12 مدينة لـ«ديزني»: جولة في 75 ساعة

غضب في بريطانيا وفرنسا من خطاب ترامب أمام الاتحاد القومي للأسلحة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

ألبومات الصور

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

كشكول

جامعة القاهرة تناقش التنمية المستدامة في إفريقيا

المركز القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا عن التنمية الابتكارية المستدامة

جامعة العريش:لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بدء الدراسة حتي الآن

جداول امتحانات "طب بنات" بالأزهر

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

البارزاني: كردستان مقبلة على حرب دستورية

حدث في مثل هذا اليوم

احتجاجات مناهضة وأخرى مؤيدة لـ«حيازة السلاح» بالولايات المتحدة

صحفي سوري: الجيش العربي يعمل على سياسة القضم التدريجي للأرض

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

مؤسسة 25 يناير تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المجتمعية

رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads