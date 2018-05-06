اليوم.. «دفاع البرلمان» تحسم موازنة وزارة الداخلية بحضور هالة السعيد

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لحسم الرأى فى الاعتمادات التي طالبت بها وزارة الداخلية في الموازنة الخاصة بها للعام المالى 2018- 2019؛ لاسيتفاء احتياجاتها المُلِحَّة.



ويتناول الاجتماع متابعة إجراءات وخطوات تدبير المبلغ المطلوب، والذى يقدر بنحو 13.9 مليار جنيه، بإلاضافة إلى الربط الأصلي المخصص للوزارة في الموازنة الجديدة، والذى يصل إلى 48.5 مليار جنيه.

