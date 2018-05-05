ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط مسجلين خطر سبق اتهامهما في 28 قضية، يتزعمان تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية وأعمدة الإنارة.



وتلقي اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة المنيا بقيام كلِّ من: "محمد ح ر" 27 سنة سبق اتهامه في 12 قضية سلاح ناري (ضرب وإخفاء مسروقات وسرقة مهمات سكة حديد)، و"رجب ش م" 24 سنة عاطل سبق اتهامه في 16 قضية (سلاح أبيض وناري وسرقة مهمات حكومية ومخدرات وسرقة بالإكراه)، ومقيمان بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المهمات الحكومية الخاصة بالسكة الحديد، وأعمدة الإنارة بالطريق العام.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمسكن الأول وبحوزة الثاني سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وبتفتيش المسكن عثر بداخله على كمية من القطع الحديدية (فرامل وفلنكات قضبان سكة حديد وقطع حديدية خاصة بأعمدة الإنارة).



وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بصحتها وأنهما ارتكابا 9 وقائع مماثلة وأقر الثاني بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واستخدامه في نشاطهما.



ووجه مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.