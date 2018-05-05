«ماكين» يرفض حضور ترامب جنازته

طالب السيناتور الأمريكي البارز جون ماكي بعدم حضور الرئيس دونالد ترامب جنازته في حالة وفاته قريبًا، حيث يعاني من سرطان على المخ.



وقال مقربون من ماكين إن السيناتور الأمريكي لا يريد أن يحضر ترامب جنازته، وبدلًا من ذلك يريد من نائب الرئيس مايك بنس أن يأتي بدلًا منه، وذلك حسبما نقلت قناة "NBC" الأمريكية، اليوم السبت.



ويكافح ماكين، 81 عامًا، شكلًا عدائيًا من سرطان المخ منذ ما يقرب من عام، وعاد إلى وطنه في ولاية أريزونا بعد خضوعه لجراحة الشهر الماضي لعلاج عدوى معوية.



وأبدى ماكين، عضو مجلس الشيوخ، المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري عام 2008 أمام الرئيس السابق باراك أوباما، رغبته في حضور الرئيسين السابقين أوباما وجورج بوش جنازته وليس ترامب.



ولم يحضر ترامب جنازة السيدة الأمريكية السابقة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب في هيوستن بولاية تكساس، بينما حضرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بدلًا منه، إلى جانب الرؤساء السابقين جورج بوش الأب، وابنه جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون وزوجته هيلاري، وكذلك أوباما وزوجته ميشيل.