القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
عالم
السبت 05/مايو/2018 - 11:39 م

«ماكين» يرفض حضور ترامب جنازته

البارز جون ماكين،
البارز جون ماكين،
محمد عمر
dostor.org/2157899

طالب السيناتور الأمريكي البارز جون ماكي بعدم حضور الرئيس دونالد ترامب جنازته في حالة وفاته قريبًا، حيث يعاني من سرطان على المخ.

وقال مقربون من ماكين إن السيناتور الأمريكي لا يريد أن يحضر ترامب جنازته، وبدلًا من ذلك يريد من نائب الرئيس مايك بنس أن يأتي بدلًا منه، وذلك حسبما نقلت قناة "NBC" الأمريكية، اليوم السبت.

ويكافح ماكين، 81 عامًا، شكلًا عدائيًا من سرطان المخ منذ ما يقرب من عام، وعاد إلى وطنه في ولاية أريزونا بعد خضوعه لجراحة الشهر الماضي لعلاج عدوى معوية.

وأبدى ماكين، عضو مجلس الشيوخ، المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري عام 2008 أمام الرئيس السابق باراك أوباما، رغبته في حضور الرئيسين السابقين أوباما وجورج بوش جنازته وليس ترامب.

ولم يحضر ترامب جنازة السيدة الأمريكية السابقة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب في هيوستن بولاية تكساس، بينما حضرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بدلًا منه، إلى جانب الرؤساء السابقين جورج بوش الأب، وابنه جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون وزوجته هيلاري، وكذلك أوباما وزوجته ميشيل.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ يومين

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ يومين

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ يومين

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

منذ 3 أيام

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ 3 أيام

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

الآن

الفائز بـ«البوكر» يجيب: لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه؟ (حوار)

كندية تزور 12 مدينة لـ«ديزني»: جولة في 75 ساعة

غضب في بريطانيا وفرنسا من خطاب ترامب أمام الاتحاد القومي للأسلحة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

ألبومات الصور

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

كشكول

جامعة القاهرة تناقش التنمية المستدامة في إفريقيا

المركز القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا عن التنمية الابتكارية المستدامة

جامعة العريش:لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بدء الدراسة حتي الآن

جداول امتحانات "طب بنات" بالأزهر

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

البارزاني: كردستان مقبلة على حرب دستورية

حدث في مثل هذا اليوم

احتجاجات مناهضة وأخرى مؤيدة لـ«حيازة السلاح» بالولايات المتحدة

صحفي سوري: الجيش العربي يعمل على سياسة القضم التدريجي للأرض

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

مؤسسة 25 يناير تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المجتمعية

رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads