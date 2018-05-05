انطلاق العرض المسرحي «مكبث» لفرقة السويس القومية المسرحية

قدمت مساء اليوم فرقة السويس القومية المسرحية، على قصر ثقافة السويس، أول عروضها للعام المالي ٢٠١٧ - 2018 بعنوان «مكبث» من تأليف ويليام شكسبير، وإخراج مسعد الطنباري، ومصمم ومنفذ للديكور محمد زكريا، وإعداد موسيقي بهاء الطنباري، وكيروجراف باسم القرموط، ومخرج منفذ محمد عارف، ومنفذ إضاءة كامل عبد العزيز، وماكيرعبد الرحمن المصرى.



وأشار مخرج العرض إلى أن سبب اختيار النص جاء بدافع رغبة الفرقة في التنويع، حيث قدمت الفرقة في الموسم المسرحي المنقضي عرضًا مسرحيًا يميل إلى المحلية، فكان واجبًا التغيير هذا العام، لا سيما وأن الفرقة بها ممثلون لديهم خبرة كبيرة وقادرين على تقديم ذلك النوع من النصوص المسرحية، حيث أن العرض يتحدث عن الوصول للسلطة بالدم والقتل، وتحول الحاكم لإنسان غير مرغوب فيه، وغير محبوب بسبب اغتصابه للسلطة التي وصل إليها بشكل غير شرعي.