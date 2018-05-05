مراجيح على الطريقة الصينية من فوق الجبال (فيديو)

افتتحت حديقة ملاه صينية معروفة بمعالمها السياحية الشاسعة، نوعا خاصا من وسائل الترفيه مثل المراجيح المرتفعة، تقع على ارتفاع يصل إلى 300 متر.



وتظهر الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، مجموعة من الصور المرعبة والممتعة في الوقت ذاته، حيث أدخل المتنزه الترفيهي "وانشينغ أوردوفيشيان"، الذي يقع في مقاطعة تشونغتشينغ، نوعا شيقا من المراجيح يتيح لمرتادي المتنزه التأرجح على ارتفاع يصل لـ1000 قدم من فوق أحد الجبال.



ويحتوي هذا المتنزه أيضا على ممشى شفاف يقع على ارتفاع 120 مترا فوق سطح الأرض.



وبالنسبة للمراجيح المميزة، يعلق المقعد الهزاز على ذراعين يصل ارتفاعهما إلى 18 مترًا (59 قدمًا) أي ما يعادل مبنى من ستة طوابق، ومن ثم يتم ربط الشخص بحزام أمان حتى لا يسقط ومن ثم دفعه للأمام للتأرجح على ارتفاع يصل لـ300 متر 1000قدم.



وفي كل يوم، يتدفق ما يصل إلى 4000 شخص إلى المتنزه للاستمتاع بالتأرجحات الفريدة، وفقًا لمتحدث رسمي باسم المتنزه.