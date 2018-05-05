السيطرة على حريق محدود بإحدى مدارس المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا حريقا محدودا داخل مدرسة قرية أبطوجة التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.



وقالت مصادر إن بعض التلاميذ كانوا يلعبون داخل الفصل عقب انتهاء اليوم الدراسي، ويُرجح أنهم تسببوا في نشوب الحريق الذي لم تنجم عنه إصابات بشرية.



كان اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد محمد خيري، مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود بلاغ بتصاعد أدخنة من داخل مدرسة قرية أبطوجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لباقي الفصول.



وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد مجموعة من تلاميذ المدرسة عقب نهاية اليوم الدراسي، وأثناء لعبهم الكرة اشتعلت النيران بأحد الفصول ويرجح أنهم تسببوا في الحريق، وتم إحضار أولياء أمور التلاميذ وتعهدوا بإصلاح التلفيات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

