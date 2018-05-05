إجراءات مُشددة فى حال رصد مخالفات بالمستشفيات الخاصة

قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية غير الحكومية بوزارة الصحة، إن المستهدف من حملات التفتيش الفائدة وليست الضرر، لافتًا إلى أن وظيفة التفتيش هو رصد المخالفات وتطوير الأداء.



وأشار محروس، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى إنه فى حالة رصد مخالفات يتم التعامل وفقًا للقانون، والذى ينص، في حالة المخالفات البسيطة يتم إنذار المنشأة أما في حالة المخالفات الجسيمة، وتتمثل في عدم تطبيق شروط مكافحة العدوى وعدم توافر العدد الكافى من الأطباء يتم إغلاقها إداريًا.



وأوضح محروس أنه في حالة تعدى القانون يتم سحب الرخصة ومن تلك المخالفات، تشغيل أفراد بدون الحصول على مزاولة المهنة، وحتى الآن لم يتم سحب أي منشأة.