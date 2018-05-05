«حتاتة»: «عرفات» شدد على تقديم الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة

أكد المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية، أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، شدد، أثناء جولته، على ضرورة توافر أعلى مستوى من النظافة للمواطنين، وتقديم الدعم الكامل لذوى الاحتياجات الخاصة.



وأضاف حتاتة، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن تأخيرات القطارات وراء زيادة نسبة قلة النظافة بها، موضحًا أنه عند تأخر القطارات يستهلك المواطنون مزيدا من المنتجات ويلقونها فى القطارات، بالإضافة إلى ذلك استهلاك دورات المياه بكثرة، وهو ما يسبب مزيدا من تهالك دورات المياه وقلة نظافتها.

