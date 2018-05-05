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السبت 05/مايو/2018 - 10:55 م

أهم 5 معلومات عن «الحضانة الدامجة» لرعاية أطفال التوحد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ولاء جمال
dostor.org/2157879

«الحضانة الدامجة» هي إحدى المراكز التى أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي، إبريل الماضى لرعاية أطفال التوحد.

وترصد «الدستور» أهم 5 معلومات عن دور الحضانة الدامجة فى تأهيل أطفال التوحد وذوي الإعاقة وهى:

- يقدم المركز الخدمات الطبية والنفسية لأطفال ذوى الإعاقة.
- وضع البرامج الخاصة لتحديد اضطرابات التوحد لدى الطفل المصاب ومستوى ذكائه.
- تقييم الأطفال بالمقاييس الخاصة بالتوحد وبحث أسباب قصور الجسم.
- تنمية المهارات والتخاطب لتعديل سلوك الطفل المصاب.
- وضع برامج جديدة لعلاج الأطفال بالسيكوموتور، والعلاج بالفن والغناء.

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