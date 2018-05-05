أهم 5 معلومات عن «الحضانة الدامجة» لرعاية أطفال التوحد
«الحضانة الدامجة» هي إحدى المراكز التى أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي، إبريل الماضى لرعاية أطفال التوحد.
وترصد «الدستور» أهم 5 معلومات عن دور الحضانة الدامجة فى تأهيل أطفال التوحد وذوي الإعاقة وهى:
- يقدم المركز الخدمات الطبية والنفسية لأطفال ذوى الإعاقة.
- وضع البرامج الخاصة لتحديد اضطرابات التوحد لدى الطفل المصاب ومستوى ذكائه.
- تقييم الأطفال بالمقاييس الخاصة بالتوحد وبحث أسباب قصور الجسم.
- تنمية المهارات والتخاطب لتعديل سلوك الطفل المصاب.
- وضع برامج جديدة لعلاج الأطفال بالسيكوموتور، والعلاج بالفن والغناء.