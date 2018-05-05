لاعب منتخب مصر فى «ذا فويس»

تعرض، الآن، الحلقة قبل الأخيرة من برنامج "ذا فويس" وبعد انتهاء المطربة دموع من تقديم فقرتها الغنائية، رحب حماقي بكل من دكتور مصطفي أصلان والذي قال حماقي إنه أول من اكتشفه، كما رحب بلاعب منتخب مصر المحترف في الدوري اليوناني عمرو وردة، حيث حرص الثنائي على حضور الحلقة فى الاستديو.



ويُشار إلي أنه صعد للحلقة النهائية كل من عصام سرحان من فريق حماقي، ويوسف السلطان من فريق عاصي الحلاني، وهالة المالكي من فريق إليسا، ويتبقى فريق أحلام وسيتم الإعلان عن المتسابق الفائز في فريقها، بعد قليل، ويتنافس كل من دموع وفيصل الأنصاري، على الصعود للحلقة النهائية.