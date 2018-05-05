«غطاس»: وزير التعليم لم يعرض على البرلمان قرض الـ500 مليون جنيه

أكد الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن وزارة التعليم بدأت في إجراءات اقتراض مبلغ 500 مليون دولار ستصرف بشكل مرحلي لمدة خمسة سنوات، مشيرًا أن القرض بالكامل مخصص لتطوير التعليم في مرحلة رياض الأطفال وتدريب المعلمين وليس من بين بنود إنفاق القرض أية تكلفة لأبنية أو إنشاءات جديدة.



وانتقد غطاس، في تصريحات لـ« الدستور»، عدم عرض القرض على البرلمان واصفًا ذلك بأنه يخالف الدستور والقانون، حيث تلزم موافقة البرلمان على أية قروض بحيث ترسل تفاصيل القرض للجنة المختصة وبعد دراستها ترسل للجلسة العامة.



وأشار غطاس أن هذا القرض كبير بالمقارنة بحجم بنود الإنفاق الخاصة بتطوير رياض الأطفال وتدريب المعلمين، خاصًة وأنه لا توجد رياض أطفال حكومية إلا فيما ندر، وبالتالي فإن القرض سيذهب القدر الكبير منه للأصحاب رياض الأطفال من رجال الأعمال وللمدرسين وللخبراء الأجانب الذين سيدربون المعلمين المصريين، فيما لن يكون هناك مردود فعلي يعود بالنفع على العملية التعليمية.

