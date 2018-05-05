"الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات" تضع نموذجًا استرشاديًا للمعلم المهني

أكدت لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمكونيها لجنة التخطيط وهيئة المكتب، حرصها على تطوير كليات التربية في مصر من خلال مبادرات علمية جادة، مؤكدة أن هذا يأتي إدراكا لمسئولياتها في تطوير هذه الكليات.



وأشارت اللجنة، عبر بيان لها، إلى أنها عقدت اجتماعا، أمس الأول الخميس، بحضور الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وأنها من منطلق وعيها بماضيها العريق في الارتقاء بالتعليم في مصر والعالم العربي ووضعها الراهن، وما هو المطلوب منها في ظل إعلان الرئيس السيسي، عن أن هذا العام سيشهد تطوير التعليم، والإحساس بالتحديات الحقيقية التي تعوق أداءها، لذا كان من الطبيعي أن تأتي مبادرات التطوير من خلال التربويين أنفسهم إيمانا بدور كليات التربية في إنجاح جهود التغيير التي يشهدها مجتمعنا المصري.

وطرحت اللجنة، خلال اجتماعها، نموذجا استرشاديا، لإعداد "المعلم المهني المفكر الباحث"، بمشاركة العمداء والخبراء وأعضاء هيئة التدريس، بكليات التربية، استنادا لما قدمته بعض الكليات من دراسات ذاتية تضمنت الوضع الراهن، وتطلعات المستقبل، وأوراق عمل علمية وجادة قاد فرق كتابتها عدد من العمداء وأعضاء لجنة التخطيط، وعقدت ورش عمل وندوات ومؤتمرات في جهات مختلفة ودعوة خبراء مصريين وأجانب من الجامعات المصرية والأجنبية.

وتوصلت اللجنة، إلى أن المعلم لا بد أن يكون "معلما باحثا وقادرا على التواصل يتقن مهارات التفكير العلمي وحل المشكلات، ولديه القدرة على تصميم الأنشطة الخاصة بالتعلم ومتقنا للغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل".

وأضافت اللجنة أنه يجب على المعلم أن ينمي ذاته ويشارك في مجتمعات التعلم المهنية متبنيًا مفاهيم وطنية عالمية، وقائدا للتغيير والتحديث ومبدعا وقادرا على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بجميع صوره ، وأن يكون صاحب رؤية أخلاقية ملتزما بالقيم الإنسانية ومشاركا في التنمية متمسكا بميثاق شرف العلم.

وشددت اللجنة، على ضرورة وأهمية مواصلة الحوار الفاعل وتبادل الرؤى البناءة بين أساتذة كليات التربية وأصحاب المصلحة، عبر مؤتمر علمي، يتناول دراسات للتطوير والبدائل الاسترشادية الأخرى التي تطرحها هذه الكليات للتطوير.

وأكدت اللجنة، أن النموذج الذي قدمته اللجنة، مصري، مقترح استرشادي وبالتالي غير ملزم لأي كلية، لافتة إلى أن القطاع يُؤْمِن باستقلال الجامعات، وعدم السعي إلى تنميط كليات التربية، وأن تكون كل كلية مدرسة علمية لها خصوصياتها في جامعتها، ومتعاونة مع الكليات الأخرى وصولا لاحتلال مرتبة عالمية ريادية.

وأكد قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه ارتباطا لما أفرزه الحوار من قبول أو رفض النموذج الاسترشادي المقترح من كليات التربية، فلا بد أن نؤكد إعلاء ثقافة الاختلاف، واعتبار الآراء كافة التي طرحت بشأن النموذج الاسترشادي، هي آراء برهنت بالجملة، على حرص مجالس كليات التربية علي التطوير، وتحسين الأداء، وأكدت أن التطوير يبدأ من أصحاب الشأن ويعود إليهم، بجانب أن بعض جوانب النموذج الاسترشادي حظيت بدرجة من التوافق، وتشجع للبدء فيها ومن بينها، مواصفات الخريج، سياسات القبول والترخيص بمزاولة المهنة، كذلك تقدير الخبرات والكفاءات المتوافرة في كليات التربية.

وتوقع القطاع طرح رؤى وبدائل أخرى لتطوير نظم إعداد المعلم وبرامجه، التي ترتكز علي مواصفات معلم القرن الحادي والعشرين التي يتضمنها النموذج الاسترشادي، وتعتبر إمكانات كل كلية واستقلالية الجامعات، مؤكدا أن النموذج الاسترشادي المقترح وما تضمنه من أُطر فكرية، هو جهد خالص لأساتذة مصريين، وتم تقديم دعم لوجيستي فقط للجنة في تنظيم ورش العمل.

يذكر أن لجنة التخطيط بقطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، اجتمعت بمقر المجلس يوم الخميس الماضي، بحضور الأستاذ الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات مع أعضاء اللجنة، وهم كالتالي: الدكتور حسن البيلاوي "رئيس اللجنة"، دكتور محمد أمين المفتي، الدكتور أحمد إسماعيل حجي، دكتور أنور رياض عبدالرحيم، دكتور عبدالتواب عبدالله عبدالتواب، دكتورة ملك محمد الحسيني زعلوك، دكتور السيد أحمد النشار، دكتور أحمد الرفاعي بهجت، وحضر عن الأمانة الفنية للجنة نصر حسن صديق مدير عام المجلس الأعلى للجامعات.