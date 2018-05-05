«محلية البرلمان» تناقش موازنة هيئة النقل للسنة المالية الجديدة

تناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، غدًا الأحد، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2018/2019، والتي تصل لـ4 مليارات و36 مليونا و860 ألف جنيه.



ويتضمن مشروع القانون ربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2018/2019، وقدرت جملة موازنة الهيئة بمبلغ 4 مليارات و36 مليونا و860 ألف جنيه، فيما قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/2019، بمبلغ 2 مليار و642 مليونا و300 ألف جنيه، مُوّزعة كالآتي: مليار و520 مليونا و500 ألف جنيه للأجور، ومليار و121 مليونا و800 ألف جنيه باقي التكاليف والمصروفات.

