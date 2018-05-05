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السبت 05/مايو/2018 - 10:20 م

إعادة محاكمة المتهمين بقضية «أحداث كرداسة».. غدًا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عادل عبد العال
dostor.org/2157866

تواصل الدائرة "5" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، إعادة محاكمة محمود صلاح فارس، ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفه إعلاميًا بـ"أحداث عنف كرداسة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف كرداسة".

وكانت المحكمة أصدرت حكمها حضوريًا على كل من محمد إبراهيم محمد عبدالحميد بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة عثمان عبدالفتاح محمد، ومحمود صلاح محمد فارس، ونجاح أحمد محمد جاد، وكمال محمد جمعة، ومحمود سعيد الدوح، ومحمد فرحات أبوروق، ونجاح أحمد محمد جاد، ومحمود السيد السيد عامر، ومصطفى محمد، بالسجن المشدد، كما قضت حضوريًا ببراءة محمود حنفى محمود السيد زايد.

كانت النيابة أحالت محمد إبراهيم محمد عبدالحميد، وعثمان عبدالفتاح، محمد ومحمود صلاح محمد فارس، ومحمود حنفى محمود السيد زايد، ونجاح أحمد محمد جاد، وكمال محمد جمعة، ومحمود سعيد الدوح، ومحمد فرحات أبوروق، ونجاح أحمد محمد جاد، ومحمود السيد السيد عامر، ومصطفى محمد عبدالحميد- إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها منطقة كرداسة ديسمبر 2014.

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